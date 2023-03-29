В Турции кот после землетрясения 49 дней провел под завалами и выжил: удивительная история

Владелица кота искала своего домашнего любимца все это время.

В провинции Кахраманмараш в Турции, где произошли разрушительные землетрясения, кот 49 дней провел под завалами и выжил. У животного многочисленные травмы и обезвоживание.

Об этом пишет Anadolu.

Кот, которого зовут Хан, имеет два года. Он жил в семье 36-летней Ниды Дины и ее дочери. В феврале, когда произошли разрушительные землетрясения, семья не успела обнаружить животное под завалами. Однако женщина с февраля ночевала в автомобиле во дворе своего разрушенного дома, чтобы разыскать пушистого друга. Кота нашли только через 49 дней после землетрясения и удивительно он оказался живым.

"Это невероятное чудо для нас. Я не теряла надежды до последнего момента, кот всегда спал со мной. Его увидели и нашли экскаваторщик и владелец дома – на ковре на кухне. Затем мы отвезли его к ветеринару", – рассказала женщина.

Фото: Anadolu Agency

У животного диагностировали переломы лап, обезвоживание. Также подозревают, что у кота могут быть травмы внутренних органов.

Напомним, 6 февраля 2023 года землетрясения в Турции и Сирии привели к гибели более 52 тысяч человек. Тогда магнитуда сильнейшего землетрясения составила 7,7 балла.

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