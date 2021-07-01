В Турции людей будут вакцинировать тремя дозами вакцины от COVID-19

А тем, кто переболел коронавирусом, теперь советуют вакцинироваться не из шесть месяцев, а через три.

В Турции населению страны будут вводить третью дозу вакцины от коронавируса. Соответствующее решение приняло тамошнее Министерство здравоохранения.

Об этом пишет издание Hurriyet.

Согласно решению, третья доза вакцины будет введена гражданам от 50 лет и медицинским работникам. Граждане могут получить третью дозу, независимо от того, какую вакцину они получили в первых двух дозах.

Также те, кто переболел коронавирусом, может вакцинироваться через три месяца после выздоровления, ранее этот срок достигал 6 месяцев. Тем, кто привился Pfizer, вторую дозу будут вводить через 4 недели после первой.

Глава Минздрава страны Фахреттин Коджа сказал, что желающие сделать дополнительную прививку могут записаться уже с четверга, 1 июля. Он отметил, что выбор вакцины для прививки остается исключительно за пациентом.

По его словам, власти Турции мобилизовались, чтобы привезти вакцины и страна была одной из ведущих по темпам вакцинации. Он также отметил, что чем больше людей будет вакцинировано, тем быстрее будет устранена угроза коронавируса, ведь он может легко мутировать, а доступные вакцины, в "некоторой степени обладают защитным эффектом, и вакцинация будет иметь большое значение".

Напомним, ученые из университета Вашингтона в Сент-Луисе в новом исследовании выяснили, какие вакцины могут годами защищать от коронавируса. Подробно об этом читайте здесь.

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