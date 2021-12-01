В Турции метель замела дороги и остановила движение транспорта

По данным метеорологов, опасность мощных снегопадов и штормов в стране все еще сохраняется.

С утра среды, 1 декабря, в турецком регионе Восточная Анатолия продолжаются мощные снегопады, из-за которых десятки автомобилей застряли на дорогах.

Об этом сообщает издание Hurriyet.

Экстренным службам пришлось привлекать спецтехнику, чтобы расчистить занесенные снегом автотрассы и освободить из заносов автомобили в провинции Ардаган.

В провинции Эрзинджан из-за снежной стихии заблокированы пути в некоторые населенные пункты. Во время вьюги здесь опрокинулся один из грузовиков, который пришлось ставить на колеса с помощью подъемного крана.

На трассе Байбурт-Эрзурум на время стал непроходимым для транспорта перевал на горе Коп Гечиди. После очистки трассы от снега движение восстановлено частично, оно осуществляется под контролем дорожных служб.

Турецкие метеорологи предупреждают граждан, что опасность сильных штормов и метелей все еще сохраняется.

Напомним, ранее ураганный ветер, который с утра понедельника, 29 ноября, бушевал в Стамбуле (Турция), стал причиной кораблекрушения в провинции Измир.

Читайте также: