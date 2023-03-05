В Турции на 25 день после землетрясения из-под завалов спасли собаку — трогательное видео

Спасатели продолжают разбирать завалы после разрушительного землетрясения в Турции.
В турецком городе Хатай спасатели на 25 день после масштабного землетрясения достали из-под руин собаку породы Терьер, уцелевшей после разрушений.
Об этом пишет Gazete Оksijen.
Рабочие проводили работы по вывозу мусора в одном из разрушенных построек в районе Антакья, когда услышали шум – они приостановили работы и начали разбор завалов.
Во время поисков была обнаружена собака, которую сразу же отправили в передвижную клинику для ветеринарного контроля. Также на месте было обнаружено тело человека, который, вероятно, был владельцем животного.
Терьер нашел еду в месте, где был заблокирован, и поэтому смог выжить.
Разрушительное землетрясение в Турции и Сирии
По последним данным, количество жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 50 тысяч, спасатели продолжают работу.
После масштабных толчков 6 февраля в Турции продолжают фиксировать землетрясения, однако уже не такой силы.
В Турции арестовали 184 специалиста, подозреваемых в причастности к разрушению зданий во время землетрясений – это строители, владельцы недвижимости и лица, проводившие перестройку зданий.
В ГСЧС рассказали, как спасли женщину, которая была под завалами 205 часов.
В турецком городе Адияман из-под завалов спасли, коня, пробывшего там 21 день.
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