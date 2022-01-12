В Турции на фоне нового максимума COVID-больных предупреждают об опасности "Омикрона"

В Турции на фоне нового максимума COVID-больных предупреждают об опасности "Омикрона"

В Турции против COVID-19 полностью вакцинировались уже 83,74% совершеннолетнего населения.

В Турции во вторник, 11 января, положительные результаты тестов на COVID-19 получили еще 74 266 человек, что является самым высоким суточным приростом больных в стране с начала пандемии.

Об этом со ссылкой на данные турецкого Министерства здравоохранения сообщает Anadolu Agency.

Отмечается, что от осложнений коронавирусной инфекции умерло еще 137 турецких граждан, тогда как суточное количество вылеченных пациентов достигло 39 226 человек.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа отметил, что значительное увеличение количества новых случаев заболевания COVID-19 "не отражается на количестве смертей".

"Однако, поскольку случаи, связанные с "Омикроном", набирают обороты, "Омикрон" будет источником опасности для лиц, входящих в группу риска, и может привести к смерти у пожилых людей и хронических больных", — подчеркнул глава турецкого Минздрава.

В Турции 83,74% населения от 18 лет уже получили вторую дозу вакцины против коронавируса, тогда как доля тех, кто имеет первую прививку, достигает 92,08%. В общей сложности гражданам страны ввели уже 137 428 160 доз.

Ранее сообщалось, что Турция продлила ограничения на въезд для иностранных туристов из-за пандемии COVID-19. Что следует знать украинцам — читайте по ссылке.

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Новости Украины: новую волну коронавируса прогнозируют на конец января Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.