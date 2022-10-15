В Турции на шахте раздался мощный взрыв: несколько десятков горняков погибли

На севере Турции произошел взрыв на шахте. По последним данным, количество жертв возросло до 40. Спасательные работы продолжаются.

Об этом сообщает BBC.

Напомним, взрыв произошел в 18:15 по местному времени 14 октября на государственной угольной шахте Amasra Muessese Mudurlugu в районе Амасра, провинции Бартин на Черноморском побережье Турции.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу добавил, что на момент взрыва в шахте находились около 110 человек. Из них выжили 58. Поисковые работы продолжаются.

Мэр Амасры отметил, что многие из выживших получили серьезные травмы. Для экстренной помощи раненым была задействована авиация. Бригады спасателей работали всю ночь.

Фото: Associated Press

По данным турецкого МВД, взрыв произошел на глубине около 300 метров. Между тем министр энергетики Турции Фатиха Донмеза отметил, что некоторые факторы указывают на то, что причиной взрыва могла стать метановоздушная смесь. В то же время, в прокуратуре отмечают, что причины взрыва пока не установлены, начато расследование.

На место трагедии вылетел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отменивший запланированные на субботу мероприятия.

Напомним, ранее в результате вооруженного нападения в турецком городе Мерсин двое полицейских получили ранения, один из них погиб.

Турция нанесла удар по сирийским группировкам, поддерживаемым Россией.

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