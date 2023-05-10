В Турции начались переговоры по "зерновому коридору": чего требует Россия

В среду, 10 мая, в турецком городе Стамбуле начались переговоры по продолжению работы так называемого "зернового коридора". Участниками встречи стали заместители министров обороны Турции, России, Украины и представители ООН.

Об этом сообщает издание TRT Haber со ссылкой на главу Минобороны Турции Хулуси Акара.

В своем заявлении турецкий министр, являющийся кандидатом в депутаты в турецкий парламент на выборах, которые состоятся уже в воскресенье, 14 мая, подчеркнул значительные усилия своей страны для разрешения глобального продовольственного кризиса, "вызванного российско-украинской войной"

"Турция является единственной страной в мире, которая может говорить как с Украиной, так и с Россией. Каждый должен увидеть, какую практическую ценность это придает как региональному, так и мировому миру”, — подчеркнул Акар.

Он напомнил, что по соглашению "Черноморское зерно", заключенному 22 июля 2022 года, 30 миллионов тонн зерна "было транспортировано нуждающимся".

"Сегодня в Стамбуле началась встреча заместителей министров обороны Турции, России, Украины и представителей ООН. Мы продолжаем наши переговоры, чтобы гарантировать, что это дело не остановится и сохранится стабильность", – пообещал министр и кандидат в депутаты.

Между тем, российские пропагандисты из ТАСС сообщили, что РФ считает, что дальнейшее решение о продлении действия соглашения будет зависеть от переподключения "Россельхозбанка" к системе SWIFT, возобновления поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отмены ограничений на страхование и перестрахование, снятия запрета на доступ к портам, возобновление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса", разблокирования зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

Как сообщалось ранее, 18 марта этого года Россия объявила о продлении соглашения только на 60 дней, то есть после 18 мая, по мнению россиян, договоренности о "зерновом коридоре" не будут действовать.

В понедельник, 8 мая, стало известно, что Россия снова отказалась регистрировать и инспектировать суда, ввозящие украинскую агропродукцию в территориальные воды Турции. Инспекцию уже ожидали 90 судов.

Напомним, накануне в Минобороны Турции сообщили, что "зерновой коридор" снова заработал.

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