В Турции надеются, что Зеленский и Путин могут встретиться "в ближайшие дни"

Турция надеется, что встречу президентов Украины и России — Владимира Зеленского и Владимира Путина — удастся провести уже в ближайшие дни.
С соответствующим предложением неоднократно выступал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар, пишет Anadolu.
По его словам, Анкара приложила много усилий по прекращению огня. В частности, в Анталье прошла встреча министров всех стран, после которой президент Турции не раз встречался с Путиным и Зеленским.
"Хотя есть некоторые трудности, мы надеемся, что, возможно, двум лидерам удастся встретиться в ближайшие дни", — отметил Акар.
Он добавил, что Турция продолжит вносить свой посреднический вклад и для улучшения гуманитарной ситуации, которая ежедневно становится все сложнее, и для полного прекращения огня.
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 26 апреля провел разговор с Владимиром Путиным, который начал варварскую войну против Украины, во время которой отметил важность прекращения огня, эффективного функционирования гуманитарных коридоров, безопасной эвакуации и снова предложил провести его встречу с Зеленским в Стамбуле.
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