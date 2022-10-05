В Турции нашли способ, чтобы российские туристы могли расплачиваться: что известно

Турецкие власти придумали альтернативу подсанкционной карте "Мир", чтобы российские туристы могли и дальше расплачиваться в стране. Им предлагают турецкую платежную систему "TROY".

В сентябре 2022 года банки Турции перестали обслуживать российские карты "МИР", попавшие под санкции за агрессию РФ против Украины. Поэтому в Турции нашли альтернативу – это карточка "TROY". Так, российские туристы, которые будут иметь эту карточку, смогут снимать наличные деньги в любом банкомате в Турции и за рубежом.

Об этом сообщает издание Aydinlik.

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"Покупая интегрированную карту, российские туристы могут совершать покупки в нашей стране с помощью этих карт. Банкиры, являющиеся экспертами по этой теме, также отметили, что для россиян нет ограничений на использование других способов оплаты в нашей стране, но поскольку они не могут использовать американскую систему, когда они выезжают в свои страны, дарить им карты TROY было бы выгодно. Мы также узнали, что на кассе центральных банков есть модель, по которой туристы могут производить оплату отелей и транспорта из своих стран через онлайн-систему", — отмечает турецкое информационное агентство.

Добавляют, что с платежной системой "TROY" работает большинство турецких банков. На март 2022 года в обращении находилось более 12 млн карт этой системы, ее доля на рынке превышала 4%. Издание отмечает, что турецкие банки смогут избежать санкций США за такое сотрудничество.

Две страны ведут регулярные переговоры по платежам за энергоносители, использование национальных валют, финансовые системы двух стран, не пострадающих от санкций и, возможно, установление линии SWAP.

Напомним, по данным СМИ, ЕС согласовал новые санкции против России, включая цены на нефть.

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