В Турции нашли тело молодого человека, погибшего 3600 лет назад (фото)

Исследования материалов, окружающих останки, показали, что остатки датируются не раньше 1612 до нашей эры.

На западе Турции нашли останки молодого человека, погибшего около 3600 лет назад в результате цунами. Стихийное бедствие было вызвано извержением вулкана Тэра, расположенного на нынешнем острове Санторини. Раньше исследователям не приходилось найти никаких доказательств масштабного цунами на этой территории.

Об этом пишет Phys.org.

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Останки молодого человека были обнаружены на месте раскопок, известном как Чешме-Багларараси. Он расположен вдоль береговой линии в заливе Чешме на западе Турции. На этом месте раньше находили артефакты эпохи поздней бронзы, однако недавно удалось обнаружить доказательства цунами на этой территории, в частности, слои пепла и мусора, которые не смыло обратно в море через подпорную стенку.

Кроме останков молодого человека, исследователи обнаружили также остатки собаки. Радиоуглеродное исследование материалов, окружающих останки, показало, что они датируются не ранее 1612 года до нашей эры. Останки молодого человека были прижаты к подпорной стене, в результате чего тело и не смыло в море.

Обнаруженные материалы доказывают, что этот район пострадал от нескольких цунами, связанных с извержением вулкана Тэра. Доказательствами этого являются раскопанные поврежденные стены, щебень, осадок и пепел. Также ученые обнаружили так называемые "деформированные ямы", которые, вероятно, были созданы людьми, которые искали жертв после цунами.

Как сообщают ученые, извержение вулкана Тэра было очень масштабным. Эксперты предполагают, что именно это могло привести к упадку минойской цивилизации, обитавшей на острове Крит. Предыдущие исследования показали, что извержение произошло примерно в 1500-1600 годах до н.э.

Ученые отмечают, что доказательств извержения вулкана было много. В частности, находили пепел вокруг места извержения. Но при этом, доказательств цунами на этой территории было мало. Это связано с тем, что цунами, как правило, затягивает обломки и тела в море, а не оставляет на берегу. Поэтому останки жертв цунами возле Тэры никогда до сих пор не находили.

phys.org

Напомним, жительница Лондона Лара Майклм во время прогулки обнаружила меч XVI века в грязи на берегу Темзы.

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