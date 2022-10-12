В Турции обещают подумать над предложением Путина стать главным транспортером газа в Европу

Превращение "Турецкого потока" в основной транспортный хаб для поставки российского газа для европейских стран требует оценки и обоснования.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дьонмез заявил, что предложение президента России Владимира Путина о создании на базе "Турецкого потока" большого "газового хаба" для Европы должно получить техническую, коммерческую и юридическую оценку.

Такое заявление цитирует турецкое издание Haber Turk.

По словам министра, пока рано давать ответ Путину об обеспечении основного пути российских энергетических ресурсов в Европу через Турцию.

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"Турция осуществила много подобных международных проектов. Это технически возможно. Но нужно провести технико-экономическое обоснование, дать коммерческую и юридическую оценку”, — подчеркнул Дёнмез.

Турецкий министр отметил, что отношения с Россией продолжаются во многих разных областях, не только в энергетике.

"Это вопрос, над которым надо посидеть и поговорить", — уклончиво прокомментировал он предложение Путина.

Напомним, в Германии предполагается, что три трубы российского газопровода в Балтийском море "Северный поток-1" и "2" после аварии будут непригодны для использования навсегда.

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