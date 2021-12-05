В Турции обезвредили бомбу, которая могла взорваться во время митинга с участием Эрдогана

В Турции обезвредили бомбу, которая могла взорваться во время митинга с участием Эрдогана

Взрывное устройство было обнаружено под автомобилем правоохранителя, который должен был работать на митинге.

В Турции под автомобилем правоохранителя, который должен был обеспечивать безопасность во время митинга с участием президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана,обнаружили бомбу.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Anadolu Agency.

Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 4 ноября, вблизи города Нусайбин в провинции Мардин. Полицейский как раз планировал выезжать на событие в соседнюю провинцию Сиирт, когда его коллега заметил под машиной неизвестный предмет.

Стражи порядка вызвали на место происшествия группу саперов, которые обезвредили бомбу и совершили управляемый взрыв для уничтожения устройства. Расследование и поиск подозреваемых продолжается.

Ранее в Турции по обвинению в "политическом и военном шпионаже" арестовали шестерых иностранцев, в том числе гражданина Украины Игоря Ефрима. Задержанные якобы готовили вооруженные нападения на представителей чеченской оппозиции.

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