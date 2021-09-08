В Турции обнаружили первые случаи нового COVID-штамма "Мю"

Но наиболее распространенным в Турции остается штамм "Дельта".

В Турции зафиксировано два случая заражения новым штаммом коронавируса "Мю".

Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, сообщает Trend.

"Мы не планируем вводить дополнительные карантинные меры, поскольку выявлены только два случая", — отметил министр.

По его словам, в Турции чаще всего встречаются штаммы коронавируса "Дельта" и "Дельта плюс".

Кроме того, Коджа напомнил о важности вакцинации для борьбы с пандемией. Он уверен, что после успешной прививочной кампании будет сформирован коллективный иммунитет и уровень инфицирования COVID-19 пойдет на спад.

Напомним, что ВОЗ добавила новый штамм коронавируса "Мю" в список потенциально опасных.

Мутация, которую назвали "Мю", возникла в Колумбии, и по предварительным оценкам может оказаться устойчивой к нынешним вакцинам.

Новости мира: в Колумбии обнаружили новый штамм коронавируса "Мю"

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