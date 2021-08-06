В Турции открыли дело из-за постов в соцсетях, посвященных лесным пожарам

Там считают, что кампанию развернули проплаченные боты.

Турецкая прокуратура открыла дело из-за постов в соцсетях, которые посвящены лесным пожарам.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

Под хэштегом "Помогите Турции" тысячи обычных людей и знаменитостей обращаются к другим странам, чтобы те помогли бороться с сокрушительным пламенем в стране.

В прокуратуре подозревают, за этой кампанией стоят проплаченные боты и некоторые люди, которые пытаются показать страну неспособной самостоятельно справиться с проблемами и сеют страх среди общественности. Кто именно эти лица — там устанавливать.

Напомним, что огонь охватил курорты Турции еще 28 июля и в унес жизни уже как минимум 8 человек. Сейчас большинство пожаров на турецких курортах под контролем, впрочем ситуация остается напряженной. 31 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган из-за лесных пожаров объявил зонами бедствия провинции Анталья, Мугла, Измир, Адана и Стамбул.

Новости мира: в Турции открыли дело из-за сообщений в соцсетях, посвященных лесным пожарам

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