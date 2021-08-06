В Турции пассажирский автобус врезался в грузовик: шесть погибших, 37 пострадавших

Автобус двигался по маршруту Стамбул-Измир.

В районе Сома провинции Мугла, что на Западе Турции, пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. В результате погибли по меньшей мере 6 человек, 37 человек получили ранения.

Об этом сообщает турецкое информагентство Anadolu.

По предварительным данным, в автобусе было 50 человек.

В то же время издание Harbeler сообщает об уже 9 погибших и 30 раненых. Пассажирский автобус двигался по маршруту Стамбул-Измир и врезался в прицеп грузовика.

Напомним, 2 августа туристический автобус, перевозивший туристов из России, перевернулся в курортном регионе Турции. По предварительной информации, в результате ДТП погибли четыре человека. В то же время 16 пассажиров пострадали и получили различные травмы.

Напомним, с 28 июля огонь охватил курорты Турции и унес жизни уже по меньшей мере 8 человек. Сейчас большинство пожаров на турецких курортах под контролем, впрочем ситуация остается напряженной. 31 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган-за лесных пожаров объявил зонами бедствия провинции Анталья, Мугла, Измир, Адана и Стамбул.

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