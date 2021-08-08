В Турции перевернулся автобус с пассажирами: много жертв и пострадавших (фото)

В Турции перевернулся автобус с пассажирами: много жертв и пострадавших (фото)

Почти 20 человек в больнице.

В Турции, где не утихают масштабные лесные пожары, 8 августа произошла смертельная ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате аварии погибли по меньшей мере 14 человек, в больнице — 18.

Об этом сообщают Anadolu и Daily Sabah.

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По информации издания, авария произошла, когда автобус ехал в провинции Балыкесир в город Эдремит. На дороге водитель потерял управление и автобус перевернулся.

В результате ДТП от полученных травм погибли 14 человек. В то же время губернатор Хасан Чилдак сообщил журналистам, что погибли 15 человек. Еще 18 человек пострадали. Их госпитализировали в больницу. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, на прошлой неделе туристический автобус, перевозивший туристов из России, перевернулся в курортном регионе Турции. По предварительной информации, в результате ДТП погибли четыре человека. В то же время 16 пассажиров пострадали и получили различные травмы.

Кроме того, 26 июня вблизи турецкого города Дидим в провинции Айдын произошло ДТП. Водитель выехал на встречную полосу. Среди пассажиров были одиннадцать украинских туристов.

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