В Турции перевернулся автобус с украинцами: есть погибший и пострадавшие

В Турции перевернулся автобус с украинцами: есть погибший и пострадавшие

ДТП произошло утром 13 сентября на 13-м километре трассы Мугла-Денизли.

Автобус с украинскими и российскими туристами перевернулся в Турции, в результате чего 1 человек погиб, 49 пострадали.

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Как сообщают турецкие СМИ, у водителя туристического автобуса случился сердечный приступ и он столкнулся со студенческим автобусом, ехавшим с противоположного направления.

Отмечается, что в аварии погиб водитель туристического автобуса, 30 человек получили травмы. Состояние трех студентов среди раненых тяжелое.

Известно, что в автобусе с туристами ехал всего 41 человек. Это туристы из Украины и России, они направлялись из Бодрума в Денизли. После сообщения о ДТП на место происшествия были направлены большое количество "скорых", полицейских и пожарных бригад.

dha.com.tr

Установлено, что водитель экскурсионного автобуса скончался на месте происшествия. Пострадавших доставили в окружающие больницы. Полиция начала расследование и сообщила, что погибшему водителю будет осуществлено вскрытие, чтобы определить, он умер в результате сердечного приступа или аварии.

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