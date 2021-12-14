В Турции перевернулся пассажирский автобус: десятки человек травмированы

Два человека скончались на месте трагедии.

Пассажирский автобус перевернулся на севере Турции — два человека погибли, еще 24 травмированы, состояние некоторых из них тяжелое.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

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Авария произошла ранним утром на автомагистрали Амасия-Чорум. Были ли среди пассажиров иностранцы — неизвестно. Автобус направлялся из туристического Измира в Токат.

На месте аварии работают медики и пожарные. Точные причины аварии выясняют следователи.

По предварительной версии, водитель не справился с управлением на скользкой после дождя дороге.

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