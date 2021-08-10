В Турции перевернулся пассажирский автобус, десятки пострадавших доставили в больницы

В Турции перевернулся пассажирский автобус, десятки пострадавших доставили в больницы

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.

В Турции в провинции Ушак на западе страны во вторник, 10 августа, в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса пострадали 33 человека.

Об этом сообщает телеканал TRTHaber.

"Пассажирский автобус перевернулся в провинции Ушак. Пострадали водитель и 32 пассажира, их доставили в местные больницы", — говорится в сообщении.

Напомним:

Накануне в Турции произошло ДТП с жертвами с участием служебного автобуса . Авария произошла в районе Кемальпаша в провинции Измир на западе. Погибли шесть человек, пострадали 11.

. Авария произошла в районе Кемальпаша в провинции Измир на западе. Погибли шесть человек, пострадали 11. А 8 августа произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате аварии погибли по меньшей мере 14 человек, в больнице — 18 человек.

Новости мира: в Турции перевернулся пассажирский автобус, по меньшей мере 15 человек погибли

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