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В Турции перевернулся пассажирский автобус, десятки пострадавших доставили в больницы

В Турции перевернулся пассажирский автобус, десятки пострадавших доставили в больницы

Фото: АА

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.

В Турции в провинции Ушак на западе страны во вторник, 10 августа, в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса пострадали 33 человека.

Об этом сообщает телеканал TRTHaber.

"Пассажирский автобус перевернулся в провинции Ушак. Пострадали водитель и 32 пассажира, их доставили в местные больницы", — говорится в сообщении.

Напомним:

Новости мира: в Турции перевернулся пассажирский автобус, по меньшей мере 15 человек погибли

Новости мира: в Турции перевернулся пассажирский автобус, по меньшей мере 15 человек погибли
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