В Турции перевернулся пассажирский автобус: есть погибшие, много пострадавших

На востоке Турции, в Диярбакыре, перевернулся пассажирский автобус. В автотрости погибли по меньшей мере пять человек, среди них ребенок. Также 22 человека пострадали.

Об этом сообщает СNN Türk.

Авария произошла около 03:00 на шоссе Диярбакыр-Сильван в районе Багдере. На место ДТП было направлено множество медицинских и пожарных бригад, представителей полиции.

Пассажирский автобус компании Yeni Diyarbakir следовал из Диярбакира в Игдыр. По предварительной информации, водитель не справился с управлением на скользкой после дождя дроге. В действии автобуса, запасного водителя и помощника задержали правоохранители.

Фото: СNN Türk.

Как сообщалось, в США шестилетний мальчик выстрелил в 30-летнюю учительницу начальной школы в городе Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния. Ребенка задержали полицейские. Пострадавшая учительница находится в критическом состоянии. За ее жизнь борются врачи.

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