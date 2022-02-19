В Турции перевернулся туристический автобус: есть погибшие и пострадавшие

В Турции перевернулся туристический автобус: есть погибшие и пострадавшие

Авария унесла жизни шести человек.

В Турции перевернулся туристический автобус: погибли по меньшей мере шесть человек.

Об этом сообщает местное издание Hurriyet.

Авария произошла на 47-м километре автомагистрали Конья-Аксарай. Автобус направлялся из Измира в Каппадокию. На дороге была гололедица. Водитель не справился с управлением. Автобус вылетел из проезжей части и опрокинулся.

В салоне автобуса находились 45 пассажиров, а также двое водителей. По последним данным шесть человек погибли. Кроме того, 41 пассажир пострадал. Один находится в тяжелом состоянии. Пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения.

Водителей после аварии задержали. В настоящее время на месте ДТП работают экстренные службы, медики и полиция. Специалисты устанавливают причины аварии.

Как сообщалось, в Греции на пассажирском пароме произошел пожар. Инцидент произошел в Ионическом море. Вспыхнул корабль с тремя сотнями человек на борту. Загорелось на палубе третьего этажа. Капитан корабля обратился за помощью.

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