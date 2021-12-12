В Турции подтвердили первые случаи нового COVID-штамма "Омикрон": что известно

Ни один из инфицированных не нуждался в госпитализации.

В Турции в субботу, 11 декабря, зафиксировали первые случаи заболевания новым штаммом COVID-19 "Омикрон".

Об этом со ссылкой на министра здравоохранения страны Фахреттина Коджу сообщает Daily Sabah.

Отмечается, что один из случаев нового варианта зарегистрирован в Стамбуле, а еще пять – в западной провинции Измир. По словам Коджи, ни один из инфицированных не нуждался в госпитализации.

Глава турецкого Минздрава предположил, что хотя "Омикрон" распространяется быстрее других COVID-штаммов, он "мягче влияет на пациентов".

"Что нужно сделать, так это то, чтобы наши граждане продолжали принимать меры, которые они предпринимали до сих пор", — подчеркнул министр здравоохранения Турции.

Как сообщали в ВОЗ, новый вариант COVID-19 "Омикрон" по состоянию на 7 декабря зафиксирован на территории 57 стран мира. В то же время, по данным Минздрава, на 9 декабря в Украине не зафиксировано ни одного случая этого штамма.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что "некоторые характеристики "Омикрона", в том числе глобальное распространение и большое количество мутаций, указывают на то, что он может серьезно повлиять на ход пандемии".

26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название "Омикрон", как вызывающий беспокойство. Этот вариант впервые был обнаружен 9 ноября на юге Африки.

Читайте также:

Новости мира: в Англии усиливают карантинные ограничения на фоне распространения штамма "Омикрон"

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.