В Турции полиция арестовала десятки человек: в чем их подозревают

В четырех турецких провинциях произошли массовые аресты.
В воскресенье, 21 апреля, в Турции задержали 36 человек за вероятные связи с "Исламским государством" в рамках специальной полицейской операции.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра внутренних дел Турции Али Ерликая.
Спецоперация была проведена в четырех провинциях.
В сообщении на платформе социальных сетей X Ерликая сказал, что полиция задержала подозреваемых, которые были активны в "Исламском государстве", помогая финансировать и поставлять продукты и лекарства террористической группировке.
Во время операции полиция изъяла несколько незарегистрированных единиц оружия – ружей и пистолетов.
Напомним, в субботу, 23 марта, группировка джихадистов "Исламское государство" (ИД) обнародовала заявление с подробностями о нападении на концертный зал "Крокус Сити Холл" на окраине Москвы. Теракт объясняют войной между "Исламским государством" и "странами, борющимися с исламом".
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