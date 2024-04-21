В Турции полиция арестовала десятки человек: в чем их подозревают

В воскресенье, 21 апреля, в Турции задержали 36 человек за вероятные связи с "Исламским государством" в рамках специальной полицейской операции.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра внутренних дел Турции Али Ерликая.

Спецоперация была проведена в четырех провинциях.

В сообщении на платформе социальных сетей X Ерликая сказал, что полиция задержала подозреваемых, которые были активны в "Исламском государстве", помогая финансировать и поставлять продукты и лекарства террористической группировке.

Во время операции полиция изъяла несколько незарегистрированных единиц оружия – ружей и пистолетов.

Напомним, в субботу, 23 марта, группировка джихадистов "Исламское государство" (ИД) обнародовала заявление с подробностями о нападении на концертный зал "Крокус Сити Холл" на окраине Москвы. Теракт объясняют войной между "Исламским государством" и "странами, борющимися с исламом".

Читайте также: