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В Турции после разрушительного землетрясения вспыхнул масштабный пожар в порту: фото

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
2478
Время на прочтение
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В Турции после разрушительного землетрясения вспыхнул масштабный пожар в порту: фото

Фото: pixabay.com

С места пожара тянулся столб густого черного дыма, отметили очевидцы.

После сильного землетрясения в турецком порту Искендерун, расположенном на границе с Сирией, вспыхнул сильный пожар.

Как сообщает Anadolu, в результате двух земных толчков магнитудами 7,7 и 7,6 в порту перевернулись грузовые контейнеры, что привело к масштабному пожару. На месте происшествий находятся спасатели.

Очевидцы сообщили агентству Reuters, что с места пожара простирался столб густого черного дыма.

Напомним, в понедельник, 6 февраля, в Турции вблизи города Газиантеп произошло землетрясение магнитудой 7,8. Это самое мощное землетрясение в стране за последние более 80 лет, также оно задел Сирию. Толчки были ощутимы даже на Кипре, в Египте, Ливане, Казахстане, Грузии, Ливии и Израиле.

В Турции было зафиксировано до 20 подземных толчков.

Стихийное бедствие унесло жизни не менее 1400 человек, разрушены сотни зданий.

В Сирии в результате землетрясения погибла сестра премьер-министра страны Хусейна Арнуса.

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Дата публикации
Просмотры
2478
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