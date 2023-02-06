В Турции после разрушительного землетрясения вспыхнул масштабный пожар в порту: фото

После сильного землетрясения в турецком порту Искендерун, расположенном на границе с Сирией, вспыхнул сильный пожар.

Как сообщает Anadolu, в результате двух земных толчков магнитудами 7,7 и 7,6 в порту перевернулись грузовые контейнеры, что привело к масштабному пожару. На месте происшествий находятся спасатели.

⚡️View из port of Iskenderun в Турции. pic.twitter.com/yeRnKe1LG5 — War Monitor (@WarMonitors) February 6, 2023

Очевидцы сообщили агентству Reuters, что с места пожара простирался столб густого черного дыма.

Напомним, в понедельник, 6 февраля, в Турции вблизи города Газиантеп произошло землетрясение магнитудой 7,8. Это самое мощное землетрясение в стране за последние более 80 лет, также оно задел Сирию. Толчки были ощутимы даже на Кипре, в Египте, Ливане, Казахстане, Грузии, Ливии и Израиле.

В Турции было зафиксировано до 20 подземных толчков.

Стихийное бедствие унесло жизни не менее 1400 человек, разрушены сотни зданий.

В Сирии в результате землетрясения погибла сестра премьер-министра страны Хусейна Арнуса.

Читайте также: