В Турции после землетрясений сошли селевые потоки, есть жертва и пропавшие без вести

В двух турецких провинциях снова стихийные бедствия после сокрушительного землетрясения.

В турецких провинциях Шанлиурфа и Адияман, недавно пострадавших от землетрясения, в результате значительных осадков сошли селевые потоки. Один человек погиб, девять исчезли.

Об этом пишет CNN Türk.

Селевые потоки затягивали транспортные средства вместе с пассажирами, а затем и спасателей, которые пытались помочь пострадавшим выбраться. Улицы отдельных населенных пунктов превратились в реки. В отдельных районах селевые потоки затопили первые этажи построек.

Метеорологи также предупредили об осадках в регионах близ Мраморного, Средиземного и Черного морей, центральной части страны, а также на востоке.

Напомним, в начале марта в Турции снова произошло землетрясение.

Во вторник, 14 марта, землетрясение также всколыхнуло южное побережье Греции.

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