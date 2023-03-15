В Турции после землетрясений сошли селевые потоки, есть жертва и пропавшие без вести

В двух турецких провинциях снова стихийные бедствия после сокрушительного землетрясения.
В турецких провинциях Шанлиурфа и Адияман, недавно пострадавших от землетрясения, в результате значительных осадков сошли селевые потоки. Один человек погиб, девять исчезли.
Об этом пишет CNN Türk.
Селевые потоки затягивали транспортные средства вместе с пассажирами, а затем и спасателей, которые пытались помочь пострадавшим выбраться. Улицы отдельных населенных пунктов превратились в реки. В отдельных районах селевые потоки затопили первые этажи построек.
#SONDAKİKA Adıyaman ve Şanlıurfa'yı sel vurdu!— CNN TÜRK (@cnnturk) 15 марта, 2023
Son durum: 1 ölü, 9 kayıp https://t.co/lGOYxgQELH pic.twitter.com/roqsAIJCfS
Метеорологи также предупредили об осадках в регионах близ Мраморного, Средиземного и Черного морей, центральной части страны, а также на востоке.
Напомним, в начале марта в Турции снова произошло землетрясение.
Во вторник, 14 марта, землетрясение также всколыхнуло южное побережье Греции.
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