В Турции пригрозили, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО может расширить войну за пределы Украины

В Турции пригрозили, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО может расширить войну за пределы Украины

В Турции резко осудили решение Финляндии и Швеции именно сейчас вступить в НАТО.

По словам ближайшего соратника президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы "Партии националистического движения" Девлета Бахчели, такой шаг двух стран может продолжить и расширить войну в Украине.

Об этом пишет турецкий ресурс Habertürk.

Бахчели убежден: если членство Финляндии и Швеции будет реализовано, это спровоцирует Россию распространить войну за пределы Украины.

" Если два североевропейских государства будут включены в НАТО, не стоит недооценивать вероятность распространения украинской войны на Швецию. Включение Финляндии и Швеции в НАТО будет означать продолжение и расширение войны в Украине", — заявил соратник Эрдогана.

По его словам, поместить Финляндию и Швецию "в зал ожидания" – это самый логичный вариант, ведь сегодня членство Финляндии и Швеции в НАТО якобы является несвоевременным, неподходящим и ненужным.

"Вступление в НАТО до окончания украинской войны, приведет человечество к новому огню. Это не просто обновит карту безопасности Европы. Итогом станет война, а не мир", — заявил Бахчели.

Напомним, Турция выступает против членства обеих скандинавских стран в Альянсе. Однако президент США Джо Байден заявил, что, несмотря на позицию Турции, поддерживает вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

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