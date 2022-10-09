В Турции прогремел мощный взрыв: что произошло (фото, видео)

Вечером 9 октября в Стамбуле прогремел мощный взрыв. В одном из зданий начался пожар. Пока известно по меньшей мере об одном пострадавшем.

Об этом сообщает издание Rudaw.

Отмечается, что взрыв в здании, в результате которого начался пожар, произошел в азиатской части города – районе Кадыкей. Пока о причинах ситуации не сообщают, однако по одной из версий произошел взрыв газа.

Также известно, что из загоревшегося здания уже вывели одного человека с травмами. На место уже прибыли пожарные, полицейские и врачи. Спасатели пытаются усмирить пламя. Обстоятельства ситуации выясняются.

Напомним, в сентябре в турецком городе Мерсин неизвестные террористы открыли огонь из автоматического оружия по полицейскому участку. Во время нападения злоумышленники применили взрывные устройства.

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