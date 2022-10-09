В Турции прогремел мощный взрыв: что произошло (фото, видео)

По неподтвержденной информации произошел взрыв газа.
Вечером 9 октября в Стамбуле прогремел мощный взрыв. В одном из зданий начался пожар. Пока известно по меньшей мере об одном пострадавшем.
Об этом сообщает издание Rudaw.
Отмечается, что взрыв в здании, в результате которого начался пожар, произошел в азиатской части города – районе Кадыкей. Пока о причинах ситуации не сообщают, однако по одной из версий произошел взрыв газа.
Также известно, что из загоревшегося здания уже вывели одного человека с травмами. На место уже прибыли пожарные, полицейские и врачи. Спасатели пытаются усмирить пламя. Обстоятельства ситуации выясняются.
#İstanbul Kadıköy'deki patlama kameralara böyle yansıdı— Rudaw Türkçe (@RudawTurkce) October 9, 2022
Ayrıntılar https://t.co/LbeNPaWqUE pic.twitter.com/aRAtjHKEUl
Update: #Türkiye — gas explosion является причиной пожара в #Istanbul, #Kadikoy. One people injured. #Turkey— Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) October 9, 2022
https://t.co/YoLJC01BVn pic.twitter.com/hoeKdUEjjV
#BREAKING— NOAH (@noahwarpress) October 9, 2022
Это было большое разрушение в Иstanbul, Турция. Последствие explosion является ныне подлинным #istanbul #kadikoy # türkiye #patlama #bomb #turkey pic.twitter.com/Yio2QMe0Q7
Напомним, в сентябре в турецком городе Мерсин неизвестные террористы открыли огонь из автоматического оружия по полицейскому участку. Во время нападения злоумышленники применили взрывные устройства.
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