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В Турции произошел взрыв на грузовом судне: среди пострадавших — украинец

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
528
Время на прочтение
1 мин
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В Турции произошел взрыв на грузовом судне: среди пострадавших — украинец

Иллюстративное фото / Фото: Associated Press

Недалеко от побережья Турции произошел взрыв на грузовом судне, в результате чего пострадал один гражданин Украины.

У побережья Турции взорвалось грузовое судно. Во время инцидента на корабле находились 17 человек, спасти удалось 16 из них, еще один человек пропал без вести.

Об этом пишет Al Hadas.

Взрыв на судне BEATA произошел в результате утечки газа. Инцидент произошел прямо во время рейса, корабль направлялся для погрузки угольных товаров из Трабзона. После взрыва экипаж самостоятельно вызвал спасателей.

Известно, что 16 человек, среди которых египтяне, грузин, украинец и албанец, удалось спасти. Однако капитан судна до сих пор считается пропавшим без вести.

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Дата публикации
Просмотры
528
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