В Турции произошел взрыв на грузовом судне: среди пострадавших — украинец

Недалеко от побережья Турции произошел взрыв на грузовом судне, в результате чего пострадал один гражданин Украины.

У побережья Турции взорвалось грузовое судно. Во время инцидента на корабле находились 17 человек, спасти удалось 16 из них, еще один человек пропал без вести.

Об этом пишет Al Hadas.

Взрыв на судне BEATA произошел в результате утечки газа. Инцидент произошел прямо во время рейса, корабль направлялся для погрузки угольных товаров из Трабзона. После взрыва экипаж самостоятельно вызвал спасателей.

Известно, что 16 человек, среди которых египтяне, грузин, украинец и албанец, удалось спасти. Однако капитан судна до сих пор считается пропавшим без вести.

#repost @shipspotter_hayriyay #BreakingNews swipe для долгосрочных моментов.



Огромный пожарный луг от Maltese в состоянии лагеря набитый m/v #BEATA, 7 mils off Босбуруна Синопа ведет на Black Sea Coast of Turkiye, последний день. pic.twitter.com/NroGOCSO47 — ⚓️MarioDeFenza⚓️ (@MarioDeFenza) December 21, 2022

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