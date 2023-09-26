В Турции произошел взрыв на предприятии, разрабатывающем ракетные комплексы – есть жертва

В Анкаре раздался взрыв на предприятии оборонного комплекса.

В столице Турции – Анкаре – 26 сентября произошел взрыв на оборонном заводе SAGE компании TÜBİTAK, где разрабатывают авиационные ракетные системы. В результате взрыва погиб один сотрудник.

Об этом сообщает CNN Türk.

"После взрыва в Институте исследований и разработок оборонной промышленности TÜBİTAK вспыхнул пожар. Огонь был ликвидирован работниками TÜBİTAK. В результате инцидента погиб один сотрудник", — говорится в сообщении.

Губернатор Анкары заявил, что причиной взрыва стали отработанные химикаты. Началось расследование инцидента.

Напомним, на АЗС в Карабахе прогремел мощный взрыв: много жертв и сотни пострадавших (видео).

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