В Турции произошел взрыв на предприятии, разрабатывающем ракетные комплексы – есть жертва

В Анкаре раздался взрыв на предприятии оборонного комплекса.
В столице Турции – Анкаре – 26 сентября произошел взрыв на оборонном заводе SAGE компании TÜBİTAK, где разрабатывают авиационные ракетные системы. В результате взрыва погиб один сотрудник.
Об этом сообщает CNN Türk.
"После взрыва в Институте исследований и разработок оборонной промышленности TÜBİTAK вспыхнул пожар. Огонь был ликвидирован работниками TÜBİTAK. В результате инцидента погиб один сотрудник", — говорится в сообщении.
Губернатор Анкары заявил, что причиной взрыва стали отработанные химикаты. Началось расследование инцидента.
Напомним, на АЗС в Карабахе прогремел мощный взрыв: много жертв и сотни пострадавших (видео).
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