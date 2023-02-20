В Турции произошли новые землетрясения: повреждены дома (видео)

В Турции в понедельник, 20 февраля, произошло два новых землетрясения, магнитудой 6,4 и 5,8 баллов.

Об этом пишет dailysabah.com.

Эпицентром первого землетрясения магнитудой 6,4 был район Дефне. Другое землетрясение было магнитудой 5,8 с эпицентром в районе Самандага в турецкой провинции Хатай.

Также землетрясения слышали в других городах, что вызвало панику среди местных жителей. В Сети сообщают, что из-за новых землетрясений повреждены дома. Людей местные власти призывают держаться подальше от зданий и по возможности эвакуироваться из этого региона.

VIDEO — People panic as magnitude 5.8 earthquake центрировался в Hatay's Defne district shakes area, 2 weeks after 2 major quakes in southeast Türkiye https://t.co/naKoD1td9Z pic.twitter.com/nD — DAILY SABAH (@DailySabah) February 20, 2023

Напомним, 6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции и на территории Сирии произошло мощное землетрясение. Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что землетрясение магнитудой 7,7 стало самым мощным с 1939 года.

Также 18 февраля, на юго-востоке Турции в провинции Кахраманмараш, пострадавшей от разрушительного землетрясения 6 февраля, снова произошли подземные толчки.

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