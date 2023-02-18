В Турции произошло новое землетрясение в ранее разрушенной провинции

Подземные толчки были внезапными и продолжались около 20 секунд, вызвав панику среди местных жителей.

Вечером в субботу, 18 февраля, на юго-востоке Турции в провинции Кахраманмараш, пострадавшей от разрушительного землетрясения 6 февраля, снова произошли подземные толчки.

Как сообщает издание Hurriyet со ссылкой на агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD), землетрясение магнитудой 5,1 произошло в 22:31 по местному времени (в 21:31 по Киеву) в районе города Гексун.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 12,18 км. Толчки ощущались также в окрестных городах.

Руководитель специальных новостей CNN Türk в Кахраманмараше Фулия Озтюрк сообщила, что толчки разной силы в этой разрушенной землетрясением провинции Турции ощущаются ежедневно. По ее словам, толчки были внезапными и продолжались около 20 секунд.

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Местные жители, свидетели страшных разрушений, были сильно напуганы новым землетрясением. К счастью на этот раз толчки были значительно меньшей интенсивности. Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Напомним, 6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции и на территории Сирии произошло мощное землетрясение. Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что землетрясение магнитудой 7,7 стало самым мощным с 1939 года.

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