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В Турции произошло новое землетрясение: здание обрушилось в прямом эфире (видео)

В Турции произошло новое землетрясение: здание обрушилось в прямом эфире (видео)

Фото: Associated Press

После землетрясения на юге Турции ощущались сильнейшие афтершоки.

В Турции произошло очередное землетрясение магнитудой 7,7.

Число жертв землетрясения на юге Турции стремительно растет. Уже известно о гибели почти тысячи человек. Ранены более двух тысяч. Разрушены более 1 700 домов.

Спасатели и местные жители ищут под завалами выживших. В стране объявлено чрезвычайное положение.

Из-за землетрясения в Турции пострадали объекты ЮНЕСКО — обрушилась историческая крепость в Газиантепе, включенная в Список всемирного наследия.

По данным Анадола, в Турции после землетрясения в ряде районов на предприятиях и офисах возник пожар. В места возгорания направлены пожарные.

В сирийской провинции Алеппо также много жертв. Там погибли 237 человек. Еще 639 получили ранения. В сирийском городе Хама обрушился восьмиэтажный дом. Спасатели разбирают завалы. По данным агентства SANA, также есть разрушение в Латакии.

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