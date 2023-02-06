В Турции произошло новое землетрясение: здание обрушилось в прямом эфире (видео)

В Турции произошло очередное землетрясение магнитудой 7,7.

Число жертв землетрясения на юге Турции стремительно растет. Уже известно о гибели почти тысячи человек. Ранены более двух тысяч. Разрушены более 1 700 домов.

Спасатели и местные жители ищут под завалами выживших. В стране объявлено чрезвычайное положение.

Buildings continue to collapse вокруг Syria and Turkey. Below is Sanliurfa, Turkey.



Poor people suffering so much. pic.twitter.com/bUxWvUtdAc — Jason Jay Smart (@officejjsmart) February 6, 2023

Из-за землетрясения в Турции пострадали объекты ЮНЕСКО — обрушилась историческая крепость в Газиантепе, включенная в Список всемирного наследия.

Gaziantep Fortress, строящийся в 2-й зоне AD и на UNESCO's list, был отвергнутый до earthquake в Турке сегодня.



Почти before and after photos. pic.twitter.com/Yivn01IxaZ — Jason Jay Smart (@officejjsmart) February 6, 2023

По данным Анадола, в Турции после землетрясения в ряде районов на предприятиях и офисах возник пожар. В места возгорания направлены пожарные.

В сирийской провинции Алеппо также много жертв. Там погибли 237 человек. Еще 639 получили ранения. В сирийском городе Хама обрушился восьмиэтажный дом. Спасатели разбирают завалы. По данным агентства SANA, также есть разрушение в Латакии.

Читайте также: