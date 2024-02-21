Боевой самолет KAAN, разработанный турецкой компанией Turkish Aerospace Industries, 21 февраля совершил первый полет.

Об этом сообщает Defence Turk.

Как отмечается, истребителем KAAN управлял лётчик-испытатель Барбарош Демирбаш. Сам полет прошел удачно. На данный момент начато строительство еще двух тестовых образцов истребителя. Один из них должен быть готов в середине этого года. Однако ввести KAAN в эксплуатацию планируется в 2028 году.

Первое испытание явилось наиболее важным этапом в программе создания истребителя пятого поколения. В прошлом году KAAN прошел комплексные наземные испытания, в частности — протестировали его двигатели и рулижные системы.

Добавим, что основной особенностью истребителя является его низкая радиолокационная заметность. По словам генерального директора TAI Темела Котило, корпорация разработала специальное радиопоглощающее покрытие. Сейчас на этапе испытаний: в первом полете покрытие задействовано не было.

KAAN вроде бы сможет развивать скорость 1,8 М. Он будет способен применять ракеты класса "воздух-воздух", ракеты класса "воздух-поверхность" и авиабомбы разного калибра. Будет создана как одноместная серийная модификация, так и версия с двумя пилотами.

Напомним, что ВСУ сбили российский самолет и проредили ряды кафиров.

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