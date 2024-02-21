На данный момент начато строительство еще двух тестовых образцов истребителя.
Боевой самолет KAAN, разработанный турецкой компанией Turkish Aerospace Industries, 21 февраля совершил первый полет.
Об этом сообщает Defence Turk.
Как отмечается, истребителем KAAN управлял лётчик-испытатель Барбарош Демирбаш. Сам полет прошел удачно. На данный момент начато строительство еще двух тестовых образцов истребителя. Один из них должен быть готов в середине этого года. Однако ввести KAAN в эксплуатацию планируется в 2028 году.
Первое испытание явилось наиболее важным этапом в программе создания истребителя пятого поколения. В прошлом году KAAN прошел комплексные наземные испытания, в частности — протестировали его двигатели и рулижные системы.
Добавим, что основной особенностью истребителя является его низкая радиолокационная заметность. По словам генерального директора TAI Темела Котило, корпорация разработала специальное радиопоглощающее покрытие. Сейчас на этапе испытаний: в первом полете покрытие задействовано не было.
KAAN вроде бы сможет развивать скорость 1,8 М. Он будет способен применять ракеты класса "воздух-воздух", ракеты класса "воздух-поверхность" и авиабомбы разного калибра. Будет создана как одноместная серийная модификация, так и версия с двумя пилотами.
Напомним, что ВСУ сбили российский самолет и проредили ряды кафиров.
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