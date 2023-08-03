В Турции работники гостиницы стульями избили туриста из РФ (видео)

Сотрудники пятизвездочной гостиницы в Турции избили стульями туриста из РФ. Парень по имени Никита получил травмы.

Об этом пишет российское издание Shot.

Отмечается, что парень приехал на отдых в Турцию со своей сестрой и девушкой. Они якобы спокойно сидели в гостиничном ресторане, когда к ним прицепился фотограф отеля Ричард, который "вел себя агрессивно", а затем начал приставать к иностранным туристам и бросился на них с кулаками.

Никита не растерялся и дал отпор турецкому фотографу. Но драка продлилась недолго — на помощь коллеге поспешили работники гостиницы.

"Пришла охрана и администратор. И началось рубилово. В туристов полетели стулья, досталось даже девушке Никиты. У самого парня – множество открытых ран, кровоподтеков и травма головы. Он находится на дневном стационаре в местной больнице", — пишет издание.

Охранников гостиницы якобы отстранили от работы, а в качестве компенсации за инцидент россиянину было предложено бунгало на пляже и 25 минут бесплатного массажа.

Напомним, гражданин России на одном из курортов Турции устроил скандал на пляже, хвастаясь убийствами украинцев. После жалобы охранникам его выселили из гостиницы.

В Турции избили туриста из России

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