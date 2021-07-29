В Турции расследуют причины масштабных лесных пожаров, которые вспыхнули в курортной Анталии

В Турции расследуют причины масштабных лесных пожаров, которые вспыхнули в курортной Анталии

Местные СМИ озвучивают версию возгорания на свалке.

В Турции начали расследование причин масштабных лесных пожаров, которые накануне вспыхнули в курортной провинции Анталья.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 29 июля.

Местные СМИ озвучивают версию возгорания на свалке. В то же время местные власти заявляют — гореть начало одновременно в четырех разных местах и это кажется подозрительным. На данный момент огонь в провинции локализован. Опасности для курортов Анталии и Сиде, уверяют спасатели, нет.

От пожаров больше всего пострадал город Манавґат — там огонь добрался до жилых домов и пришлось эвакуировать жителей шести кварталов. Медицинская помощь понадобились больше чем полсотни человек — из-за ожогов и удушья. Украинцы, по информации отечественного МИД, за помощью не обращались.

Новости мира: в Турции расследуют причины масштабных лесных пожаров

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку