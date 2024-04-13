В Турции разбилась кабина на канатной дороге: что известно о пострадавших и погибших

Люди упали прямо на скалистый холм.
В турецкой Анталии на канатной дороге Тюнектепе произошла авария, во время которой кабина с пассажирами врезалась в столб и развалилась. В результате инцидента 1 человек погиб, еще 10 человек — получили ранения.
Об этом пишет Anodolu.
Кроме того, авария парализовала работу канатной дороги, из-за чего в воздухе застряли другие пассажиры. Отмечается, что спасателям уже удалось эвакуировать 137 человек. Сейчас 29 ожидают высоту.
Teleferikte mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) 13 апреля 2024
Asılı kalan 1️⃣5️⃣ kabindeki 9️⃣8️⃣ kişi başarıyla tahliye edilmiştir.
Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4️⃣ helikopter kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev yapmaktadır.
Bölgeye #AFAD ,… pic.twitter.com/7LzhEbXizM
Как отметил глава МВД Турции, для спасения пострадавших и ликвидации последствий привлечены:
- 543 спасателя;
- 7 вертолетов;
- 1 военно-грузовой самолет;
- 108 автомобилей;
- 6 карет скорой помощи и дроны.
Правоохранители устанавливают причины аварии.
Ранее мы писали о том, что в Альпах разбился вертолет.
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