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В Турции разбилась кабина на канатной дороге: что известно о пострадавших и погибших

В Турции разбилась кабина на канатной дороге: что известно о пострадавших и погибших

Авария на канатной дороге в Турции / Фото: Anadolu Agency

Люди упали прямо на скалистый холм.

В турецкой Анталии на канатной дороге Тюнектепе произошла авария, во время которой кабина с пассажирами врезалась в столб и развалилась. В результате инцидента 1 человек погиб, еще 10 человек — получили ранения.

Об этом пишет Anodolu.

Кроме того, авария парализовала работу канатной дороги, из-за чего в воздухе застряли другие пассажиры. Отмечается, что спасателям уже удалось эвакуировать 137 человек. Сейчас 29 ожидают высоту.

Как отметил глава МВД Турции, для спасения пострадавших и ликвидации последствий привлечены:

  • 543 спасателя;
  • 7 вертолетов;
  • 1 военно-грузовой самолет;
  • 108 автомобилей;
  • 6 карет скорой помощи и дроны.

Правоохранители устанавливают причины аварии.

Ранее мы писали о том, что в Альпах разбился вертолет.

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