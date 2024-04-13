В Турции разбилась кабина на канатной дороге: что известно о пострадавших и погибших

В турецкой Анталии на канатной дороге Тюнектепе произошла авария, во время которой кабина с пассажирами врезалась в столб и развалилась. В результате инцидента 1 человек погиб, еще 10 человек — получили ранения.

Об этом пишет Anodolu.

Кроме того, авария парализовала работу канатной дороги, из-за чего в воздухе застряли другие пассажиры. Отмечается, что спасателям уже удалось эвакуировать 137 человек. Сейчас 29 ожидают высоту.

Teleferikte mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir.



Asılı kalan 1️⃣5️⃣ kabindeki 9️⃣8️⃣ kişi başarıyla tahliye edilmiştir.



Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4️⃣ helikopter kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev yapmaktadır.



Bölgeye #AFAD ,… pic.twitter.com/7LzhEbXizM — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) 13 апреля 2024

Как отметил глава МВД Турции, для спасения пострадавших и ликвидации последствий привлечены:

543 спасателя;

7 вертолетов;

1 военно-грузовой самолет;

108 автомобилей;

6 карет скорой помощи и дроны.

Правоохранители устанавливают причины аварии.

Ранее мы писали о том, что в Альпах разбился вертолет.

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