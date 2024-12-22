В Турции разбился медицинский вертолет: что известно о погибших

В турецкой провинции Мугла разбился медицинский вертолет. В результате авиатрощи погибли четыре человека.

Об этом говорится в сюжете TRT Haber Canlı.

"2 пилота, 1 врач и 1 персонал погибли. Стоит густой туман, причина выясняется", — сообщил губернатор Муглы Идрис Акбиик.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Турции, обслуживавший ведомство вертолет скорой помощи во время взлета врезался в здание больницы и упал.

Расследование инцидента продолжается, детали от власти ожидаются со временем.

Напомним, в Турции в районе Кечиборла, Ыспарта, потерпел крушение военный вертолет. В результате погибли 6 военнослужащих, один из которых являлся бригадным генералом.

Читайте также: