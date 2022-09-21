В Турции разбился пожарный вертолет с россиянами (фото, видео)

Во время тушения лесных пожаров в Турции разбился пожарный вертолет, принадлежащий России.

В провинции Денизли на западе Турции разбился вертолет, задействованный в тушении пожара.

Об этом сообщил губернатор провинции Али Фуат Атик, пишет Анадолу.

В результате катастрофы погибли 2 человека, пятеро получили ранения. В вертолете из 7 человек находились 5 граждан России.

К месту происшествия направлены группы спасателей.

Напомним, что на юго-западе Турции, возле курортного Мармариса, произошел большой лесной пожар. К борьбе с огнем привлекли 15 вертолетов и 8 самолетов, 500 сотрудников лесничества, 40 водовозов.