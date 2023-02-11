В Турции собака с четырьмя ранеными лапами спасла из-под завалов пятерых человек: фото

Собаке помогает ветеринар.
В турецком городе Малатья, пострадавшем из-за землетрясения собака-спасатель помогает доставать из-под завалов людей. У животного все лапы ранены обломками стекла, однако животное и дальше ищет людей.
Об этом пишет турецкое издание Trthaber.
Собака Кепюк была натренирована для поиска людей во время стихийных бедствий. После землетрясения животное вместе со своими тренерами Дерсимом Булутом и Ниязи Озбеком прибыли в Малатью, чтобы помогать людям.
Во время поисковой операции животное порезало обломками стекла лапы, однако, несмотря на это, продолжает свою работу. Кепюк уже спас из-под завалов пять человек.
"Наш ветеринар, присутствовавший на месте завала, оказал ему помощь. Получив согласие собаки на работу, мы продолжили поиски людей. Там он снова сыграл важную роль в спасении 55-летнего мужчины по имени Эрол. Сегодня пятый день, Кепюку наложили швы, ветеринар обработал и перевязал его раны. Пока проблем со здоровьем у него нет. Мы продолжаем работу. Наша собака также демонстрирует большую жертвенность. Она работает с таким же энтузиазмом", — рассказал Дерсим Булут.
Тренер собаки также добавил, что во время разборов завалов они дали Капюку детскую игрушку, найденную в разрушенном доме. После того, как пес-спасатель ее понюхал и почувствовал запах владельца, он нашел место, где под завалом был ранен человек.
Напомним, из-за сильного землетрясения в Турции и Сирии количество погибших уже достигло 25 401 человек.
Также 11 февраля из-под руин в турецком Кахраманмараше из-под завалов дома спасли двухмесячного ребенка спустя 128 часов после землетрясения.
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