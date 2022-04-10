В Турции создают новую авиакомпанию для перевозки российских туристов на курорты

Новая авиакомпания будет базироваться в аэропорту Анталии.
В условиях санкций из-за войны, развязавшей РФ в Украине, власти Турции утвердили трехэтапную программу привлечения российских туристов в страну. Она, в частности, предвидит создание новой авиакомпании для чартерной перевозки на курорты,
Об этом сообщает турецкое издание Sabah.
В сообщении говорится, что на правительственном уровне было принято решение о поддержке туристического бизнеса Турции, которым предусмотрена "трехэтапная дорожная карта для привлечения туристов из РФ".
В частности, запланировано создание в ближайшее время новой авиакомпании, базирующейся в аэропорту города Анталия. Самолеты будут выполнять рейсы только между городами РФ и курортами Турции.
"Благодаря этой авиакомпании можно будет привлечь дополнительно миллион российских туристов", – пишет издание.
В рамках этой дорожной карты правительство Турции также планирует выдать кредиты на общую сумму $300 млн туроператорам ANEX Tour, Pegas Touristik и Coral Travel для поддержки бизнеса в условиях войны, которую развязала РФ в Украине. Предполагается, что пакет поддержки для туристических компаний будет объявлен в начале мая.
Напомним, самая большая немецкая авиакомпания Lufthansa и нидерландская KLM не пускают россиян на рейсы из Стамбула с транзитом в Европе.
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