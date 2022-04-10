В Турции создают новую авиакомпанию для перевозки российских туристов на курорты

В Турции создают новую авиакомпанию для перевозки российских туристов на курорты

Новая авиакомпания будет базироваться в аэропорту Анталии.

В условиях санкций из-за войны, развязавшей РФ в Украине, власти Турции утвердили трехэтапную программу привлечения российских туристов в страну. Она, в частности, предвидит создание новой авиакомпании для чартерной перевозки на курорты,

Об этом сообщает турецкое издание Sabah.

В сообщении говорится, что на правительственном уровне было принято решение о поддержке туристического бизнеса Турции, которым предусмотрена "трехэтапная дорожная карта для привлечения туристов из РФ".

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В частности, запланировано создание в ближайшее время новой авиакомпании, базирующейся в аэропорту города Анталия. Самолеты будут выполнять рейсы только между городами РФ и курортами Турции.

"Благодаря этой авиакомпании можно будет привлечь дополнительно миллион российских туристов", – пишет издание.

В рамках этой дорожной карты правительство Турции также планирует выдать кредиты на общую сумму $300 млн туроператорам ANEX Tour, Pegas Touristik и Coral Travel для поддержки бизнеса в условиях войны, которую развязала РФ в Украине. Предполагается, что пакет поддержки для туристических компаний будет объявлен в начале мая.

Напомним, самая большая немецкая авиакомпания Lufthansa и нидерландская KLM не пускают россиян на рейсы из Стамбула с транзитом в Европе.

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