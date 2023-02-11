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В Турции спасли беременную женщину и пенсионерку: были под завалами пять суток

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1956
Время на прочтение
2 мин
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В Турции спасли беременную женщину и пенсионерку: были под завалами пять суток

Фото: Associated Press

Людям удалось выжить, невзирая на низкие температуры воздуха.

В турецком городе Газиантеп, очень сильно пострадавшем в результате землетрясения, вытащили из-под завалов живую беременную женщину. Она находилась там 115 часов.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

Запад Кая спасли в районе Нургади. Женщина — одна из немногих людей, кто выжил даже несмотря на прошедшее много времени, на улице зимняя погода.

Отмечается, что Кахраманмараши через 122 часа вытащили из-под завалов живую 70-летнюю женщину. Также в Нургаде спасли девятилетнюю девочку. Она была под завалами 108 часов. Впрочем, родные ее погибли.

Землетрясение в Турции и Сирии

6 февраля в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Впрочем, за ним были еще два – магнитудой 7,7 и 7,6.

По последним данным, число жертв в странах увеличилось до 23 700 человек. Поиски до сих пор продолжаются.

К слову, многим пострадавшим удалось спастись благодаря соцсетям. Люди смогли обозначить свое местонахождение через WhatsApp, Instagram и Twitter, что позволило спасателям и друзьям быстро их найти и вытащить из-под обломков зданий.

Экономический ущерб в регионах, пострадавших от разрушительных подземных толчков может превысить 4 млрд долларов. Впрочем, экономический ущерб трудно оценить, поскольку ситуация развивается дальше.

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Дата публикации
Просмотры
1956
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