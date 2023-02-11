В Турции спасли беременную женщину и пенсионерку: были под завалами пять суток

В турецком городе Газиантеп, очень сильно пострадавшем в результате землетрясения, вытащили из-под завалов живую беременную женщину. Она находилась там 115 часов.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

Запад Кая спасли в районе Нургади. Женщина — одна из немногих людей, кто выжил даже несмотря на прошедшее много времени, на улице зимняя погода.

Pregnant woman trapped under rubble was rescued after 115 hours in Nürdağı district of Türkiye's southern Gaziantep province



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Отмечается, что Кахраманмараши через 122 часа вытащили из-под завалов живую 70-летнюю женщину. Также в Нургаде спасли девятилетнюю девочку. Она была под завалами 108 часов. Впрочем, родные ее погибли.

В 70-летней женщине, которая была трещина под rubble в earthquake в Kahramanmaraş, була заражена після 122 годин тому, що intensive efforts rescue teams



LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/7anYqLOVES — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 11, 2023

Землетрясение в Турции и Сирии

6 февраля в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Впрочем, за ним были еще два – магнитудой 7,7 и 7,6.

По последним данным, число жертв в странах увеличилось до 23 700 человек. Поиски до сих пор продолжаются.

К слову, многим пострадавшим удалось спастись благодаря соцсетям. Люди смогли обозначить свое местонахождение через WhatsApp, Instagram и Twitter, что позволило спасателям и друзьям быстро их найти и вытащить из-под обломков зданий.

Экономический ущерб в регионах, пострадавших от разрушительных подземных толчков может превысить 4 млрд долларов. Впрочем, экономический ущерб трудно оценить, поскольку ситуация развивается дальше.

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