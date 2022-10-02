В Турции спустили на воду новый украинский корвет "Гетман Иван Мазепа" (фото)

Это первый корабль такого класса для Военно-Морских сил Украины.

В Турции на верфи RMK Marine спустили на воду первый украинский корвет класса ADA "Гетман Иван Мазепа".

Об этом сообщила первая леди Елена Зеленская, присутствовавшая на церемонии.

По ее словам, такое название для корвета избрал президент Зеленский еще в 2021 году, когда начиналось строительство.

"Сегодня в Турции имела честь спустить на воду корвет, который будет служить Украине и одновременно будет иметь турецкое сердце. Противолодочный корвет типа Ada "Гетман Иван Мазепа", будет первым кораблем такого класса для Военно-Морских сил Украины", — отметила первая леди.

Командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа добавил, что уже скоро корвет будет защищать Украину и свободное судоходство.

Президент Владимир Зеленский уточнил, что это первый корвет для нашего государства из тех, что должны быть построены турецкой стороной. Об этом он сказал в своем традиционном видеообращении вечером, 2 октября.

"Его строительство началось еще в 21-м году и в определенное время будет завершено. Считаю очень символичным, что он получил именно такое имя. Несмотря на века российской лживой пропаганды, историческая правда и справедливость все равно побеждают", – отметил глава государства.

Фото: Facebook / Елена Зеленская

Он отметил, что цель власти – это создание в Украине полноценной базы обслуживания и строительства кораблей.

"И нет никакой причины, чтобы сорвался наш проект строительства нового флота для Украины. Мы реализуем все намеченные планы", – заверил Зеленский.