В Турции террористы совершили нападение на полицейский участок и устроили взрывы: видео

В результате вооруженного нападения в турецком городе Мерсин двое полицейских получили ранения, один из них погиб.

Вечером в понедельник, 26 сентября, вышедшие из автомобиля неизвестные террористы открыли огонь из автоматического оружия по полицейскому участку в турецком городе Мерсин. Во время нападения злоумышленники привели в действие взрывные устройства.

Об этом сообщает турецкое издание TRT Haber.

В результате нападения двое полицейских получили ранения. Один из них от полученных ран погиб.

Нападавшие привели в действие два взрывных устройства. Одно из них взорвали вблизи полицейского участка. Другое – взорвалось в автомобиле, на котором они приехали, после чего авто загорелось.

На место происшествия было направлено множество подразделений полиции, санитарно-спасательных подразделений и пожарных.

Один из подозреваемых, которого считают причастным к инциденту, был задержан с оружием.

Продолжаются меры по задержанию других нападающих.

Фото с места инцидента опубликовал в Twitter турецкий журналист Нигар Огедай.

Mersin' de Polisevine saat 23.00 sularında kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlenmiş, çıkan çatışmada 2 polisimiz yaralanmıştır. Bir bomba düzeneği de kontrollü bir şekilde patlatılmıştır.1 şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alınmıştır.

Özel Harekat Polislerimiz bölgedeler pic.twitter.com/YCii0RrOXi — Nigar Ogeday (@ogeday_nigar) September 26, 2022

Министр юстиции Бекир Боздаг объявил, что Генеральная прокуратура начала расследование. Министр внутренних дел Сойлу покинул Анкару, чтобы отправиться в Мерсин для выяснения обстоятельств ЧП.

Напомним, в августе этого года Турция нанесла авиаудары по сирийскому пограничному посту, контролируемому силами режима Ассада.

Читайте также: