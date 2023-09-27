В Турции туристке грозит тюрьма за "кражу" камней — фото

Она собрала их для своего аквариума.

Бельгийской туристке грозит заключение за "кражу" камней в Турции.

Об этом пишет ladbible.com.

Ким Мергитс из Антверпена была обвинена в воровстве археологических артефактов после того, как за день взяла три камня в Манавгате, городе на востоке Анталии.

Женщину, путешествовавшую со своим партнером Уорром, остановили в аэропорту, задержали, и теперь ей грозит большой штраф или потенциальный тюремный приговор.

Сообщается, что Мергитс взяла три камня и упаковала их в чемодан, чтобы увезти домой, с намерением поместить их в свой аквариум.

Камни, которые "украла" Ким / Фото: Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü / Фото: Sky News

После того, как камни были обнаружены у нее, а Мергитс была задержана в аэропорту, три камня были отправлены Провинциальным управлением культуры и туризма Анталии на анализ в музей Анталии.

Эксперты музея выяснили, что два из трех камней были мраморными "кусками напольного покрытия", а третий камень "был архитектурным украшением".

Анализ камней показал, что они действительно находятся под защитой турецкого закона о защите культурных и природных ценностей, поэтому их запрещено вывозить из страны.

Мергитс остается под стражей в Турции в ожидании суда.

Ким Мергитс / Фото: Sky News

Сообщается, что ей удалось "поговорить с судьей", чтобы узнать, что она "подозревается в контрабанде археологических камней".

По данным Министерства Европы и иностранных дел Франции, Турция "жестоко регулирует" и "наказывает" лиц, признанных виновными в мошенничестве по "экспорту культурных ценностей и древностей".

28-летняя туристка рассказала Sky News: "Мы понимаем, что мы неправы и что сделали здесь что-то, не соответствующее закону, но просто наложите штраф. Мы собираемся его заплатить. Это не имеет значения, сколько. Мы понимаем, что допущена ошибка. Но меня наказывают гораздо строже".

Напомним, мужчина обвинил жену в жуткой находке службой безопасности аэропорта. Стало известно, что у него было.

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