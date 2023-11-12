В Турции украинец сбил насмерть грабителей, укравших у него 35 тысяч евро — видео аварии

В Турции украинец сбил насмерть грабителей.
В турецкой Алании гражданин Украины сбил насмерть двух азербайджанцев, укравших у него 35 тысяч евро. Мужчину арестовали.
Об этом сообщает издание Hurriyet.
Инцидент произошел в пятницу, 10 ноября, перед гостиницей в районе Махмутлара.
Как видно на видео, украинец Дмитрий Ц. сидел в своем автомобиле, когда подозреваемые по имени Мурат О. и Эльнур Б. подъехали к автомобилю на мотоцикле без номерного знака, наставили на него пистолет и приказали открыть окно. Когда мужчина отказался, подозреваемые разбили окно машины оружием, а затем забрали сумку и скрылись с места преступления.
Украинец начал преследовать подозреваемых и врезался в мотоцикл через 300 метров от места нападения.
Медицинские бригады прибыли по указанному адресу и установили, что нападавшие погибли.
В ходе следствия стало известно, что в похищенной сумке было 35 тысяч евро.
Украинца задержали. Также задержан еще один человек, который имел связь с погибшими подозреваемыми в вымогательстве.
Напомним, военный самолет США разбился во время тренировок.
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