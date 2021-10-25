В Турции украинская парашютистка упала в море во время полета на параплане (видео)

В Турции украинская парашютистка упала в море во время полета на параплане (видео)

Женщина выжила.

В Турции украинская парашютистка упала в море во время полета на параплане.

Об этом сообщает турецкое издание Haberler.com.

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Украинка участвовала в 21-м Международном фестивале воздушных игр Олюдениз. Он проходил в провинции Мугла, что на территории районе Фетхие.

Отмечается, что украинка начала полет на параплане с горы Бабадаг, высота которой 1,7 тыс. метров. Во время полета парашют упал в море. Ее спасла турецкий береговая охрана. Девушку госпитализировали в медучреждение.

Сейчас другие детали инцидента не известны. Что именно стало причиной аварии, пока не известно.

В свою очередь, пресс-секретарь украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии "Укринформ" сообщил: состояние здоровья пострадавшей удовлетворительное, а угрозы ее жизни нет.

"Консульство Украины в Анталии срочно связалось с организаторами фестиваля и больницей для оказания гражданке консульской помощи. Украинские консулы следят за реабилитацией пострадавшего украинском", — сообщил представитель МИД.

Как сообщалось, в Турции по обвинению в "политическом и военном шпионаже" арестовали шестерых иностранцев, в том числе гражданина Украины Игоря Ефрим. Украинец вместе с россиянами, а также узбеком Анибито готовили вооруженные нападения на представителей чеченской оппозиции.

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