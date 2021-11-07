В Турции украинским туристам запретили выезд из-за смерти участника группы: детали

Украинцы уже три недели находятся в Турции после самоубийства одного из участников их туристической группы. Сейчас идет расследование, поэтому людей не отпускают домой.

Группа украинских туристов, которая в середине октября прилетела в Турцию и отправилась в поход по Ликийской тропе, вынуждена до сих пор оставаться в стране из-за гибели участника группы. Украинцев пока не отпускают домой из-за расследования инцидента.

Об этом в Facebook рассказала туристка Ирина Громыко, входящая в состав этой группы.

"15 октября сборная группа украинских туристов (Ровно, Киев, Запорожье) совершила перелет в Турцию и отправилась в поход по Ликийке. 17 октября один из членов группы совершил суицид", — написала она.

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По словам Громыко, после самоубийства туриста членов группы начали допрашивать. Позже семи украинцам суд запретил покидать Турцию до завершения судебно-медицинской экспертизы.

"Завтра будет 3 недели со дня трагедии. Мы не смогли вылететь за своими билетами, потому что стоит id запрет. Когда будут результаты (экспертизы, — ред.) — неизвестно", — добавила украинка.

Украинцы, застрявшие в Турции, вынуждены арендовать дешевое жилье и на всем экономить, у них заканчиваются деньги.

"Украинское консульство по нашим запросам и просьбам помочь отвечает, что "в данном случае помощь не предусмотрена законодательством" и по просьбе делать запросы, говорят, что не могут влиять на действия турецкой стороны", — резюмировала Громыко.

Реакция украинских дипломатов

Консул Украины в Анталии Эмир Рустамов в комментарии "Укринформу" рассказал, что запрет на выезд из Турции группы туристов из Украины будет снят после проведения следственных действий и экспертиз.

"Основная, но не единственная версия следствия – самоубийство. По информации от правоохранительных органов Турции, упомянутый запрет будет снят после проведения необходимых следственных действий и экспертиз. В связи с этим консульство соответственно проинформировало руководителя группы. Для ускорения процесса туристам было рекомендовано обратиться к услугам адвоката и предложены контакты адвокатов, имеющих значительный опыт помощи гражданам Украины", — рассказал Рустамов.

По словам консула, руководитель группы ответил, что они самостоятельно контролируют процесс с прокуратурой и адвокат им не нужен.

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