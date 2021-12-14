В Турции умер молодой украинский моряк, который несколько недель был в коме: что произошло

В Турции умер молодой украинский моряк, который несколько недель был в коме: что произошло

Моряк находился в коме несколько недель.

В Турции умер украинский моряк, который на грузовом судне якобы выпил средство для дезинфекции. Погибшему было всего 26 лет.

Об этом сообщает издание Milliyet.

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Отмечается, что инцидент произошел на грузовом судне, находившемся у берегов Самсуна, еще 28 ноября. Тогда моряк якобы выпил водку, а затем средство для дезинфекции.

В результате его госпитализировали в городскую больницу, где он впал в кому. Врачи пытались спасти его, но, к сожалению, их попытки не увенчались успехом. Украинский моряк 12 декабря скончался в реанимации.

По информации издания, 26-летний украинец служил на судне, перевозившем пшеницу в Турцию под флагом иностранного государства.

Умерший украинский моряк / Milliyet

Напомним, в начале декабря стало известно, что в Турцию прибыло судно THOR (IMO 9291418), на борту которого трое суток держали тело умершего украинского моряка.

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