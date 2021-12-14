В Турции умер молодой украинский моряк, который несколько недель был в коме: что произошло

Моряк находился в коме несколько недель.
В Турции умер украинский моряк, который на грузовом судне якобы выпил средство для дезинфекции. Погибшему было всего 26 лет.
Об этом сообщает издание Milliyet.
Отмечается, что инцидент произошел на грузовом судне, находившемся у берегов Самсуна, еще 28 ноября. Тогда моряк якобы выпил водку, а затем средство для дезинфекции.
В результате его госпитализировали в городскую больницу, где он впал в кому. Врачи пытались спасти его, но, к сожалению, их попытки не увенчались успехом. Украинский моряк 12 декабря скончался в реанимации.
По информации издания, 26-летний украинец служил на судне, перевозившем пшеницу в Турцию под флагом иностранного государства.
Напомним, в начале декабря стало известно, что в Турцию прибыло судно THOR (IMO 9291418), на борту которого трое суток держали тело умершего украинского моряка.
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