В Турции в ДТП с пассажирским автобусом погибли четыре человека, еще 18 пострадали

В Турции в ДТП с пассажирским автобусом погибли четыре человека, еще 18 пострадали

Автобус из-за снега перевернулся на трассе Карс-Эрзурум.

В Турции в субботу, 18 декабря, в результате опрокидывания пассажирского автобуса на трассе Карс-Эрзурум погибли по меньшей мере четыре человека, а еще 18 пострадали.

Об этом сообщает Anadolu Agency.

Отмечается, что транспортное средство, принадлежащее компании Aras Turizm, ехало из Игдыра в Анкару и перевернулось из-за снега в деревне Месчитли Сарыкамышского района.

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Известно, что в результате инцидента погибли двое иностранцев — Гомар Ниязома и Эмре Оссимек — и еще два человека, личности которых установить пока не удалось. Еще 18 раненых госпитализировали в несколько ближайших медучреждений.

Между тем, на месте происшествия работают сотрудники Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, жандармерии, службы экстренной медицинской помощи и спасатели. Обстоятельства ДТП выясняются.

Всего несколько дней назад на севере Турции в результате опрокидывания автобуса на автомагистрали Амасия-Чорум погибли два человека, а еще 24 получили травмы.

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