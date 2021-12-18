В Турции в ДТП с пассажирским автобусом погибли четыре человека, еще 18 пострадали

Автобус из-за снега перевернулся на трассе Карс-Эрзурум.
В Турции в субботу, 18 декабря, в результате опрокидывания пассажирского автобуса на трассе Карс-Эрзурум погибли по меньшей мере четыре человека, а еще 18 пострадали.
Об этом сообщает Anadolu Agency.
Отмечается, что транспортное средство, принадлежащее компании Aras Turizm, ехало из Игдыра в Анкару и перевернулось из-за снега в деревне Месчитли Сарыкамышского района.
Известно, что в результате инцидента погибли двое иностранцев — Гомар Ниязома и Эмре Оссимек — и еще два человека, личности которых установить пока не удалось. Еще 18 раненых госпитализировали в несколько ближайших медучреждений.
Между тем, на месте происшествия работают сотрудники Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, жандармерии, службы экстренной медицинской помощи и спасатели. Обстоятельства ДТП выясняются.
Всего несколько дней назад на севере Турции в результате опрокидывания автобуса на автомагистрали Амасия-Чорум погибли два человека, а еще 24 получили травмы.
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