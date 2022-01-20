В Турции в каюте судна нашли повешенного украинского моряка: 13 подозреваемых в убийстве задержали

В Турции в каюте судна нашли повешенного украинского моряка: 13 подозреваемых в убийстве задержали

Предварительно сообщалось, что украинский моряк совершил самоубийство.

Турецкие правоохранители установили, що украинський моряк, який, за попередньою версією, вчинив самогубство на вантажном судне "Маранта", насправді був вбитий.

Об этом сообщает издание Cumhuriyet.

В ходе расследования гибели украинского моряка установили, что он был повешен в каюте 17 января. По подозрению в убийстве задержали 13 человек.

"В ходе расследования по факту повешения украинского моряка на судне "Маранта" были задержаны 13 человек из-за подозрения, что "моряк был убит"", — говорится в публикации.

Объясняется, что в больнице Самсуна было произведено вскрытие тела 34-летнего гражданина Украины, результаты которого показали, что это могло быть убийство, а не самоубийство, как считалось ранее.

Напомним, ранее сообщалось, что в Турции умер моряк из Украины. Мужчина работал на грузовом судне "Маранта", прибывшем из порта Рени в турецкий Самсун.

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